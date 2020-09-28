СБУ обнаружила крупный канал незаконного вывоза янтаря в Азию. ФОТО

Служба безопасности Украины заблокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.

Как сообщает пресс-центр СБУ, незаконный бизнес организовал гражданин одной из Закавказских государств совместно с гражданами Украины, передает БизнесЦензор.

"Делки скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ривненской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ривненской области", – сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 млн грн. Также обнаружено оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие материалы противоправной деятельности.

"Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса", – отмечается в сообщении.