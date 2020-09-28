Комитет парламента отказался забрать у СБУ полномочия по контролю бизнеса, – депутат

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики на заседании в понедельник, 28 сентября, рекомендовал для принятия во втором чтении законопроекта №3087-д о создании Бюро экономической безопасности в редакции, которая сохраняет за Службой безопасности функции в сфере экономики и антикоррупционной деятельности.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Только что наш комитет проголосовал за то, чтобы де-факто оставить экономику как подразделение СБУ. То есть не только Бюро экономической безопасности будет иметь право лезть к бизнесу, но и СБУ. Именно то, на которое жалуется бизнес", – отметил депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 сентября приняла за основу законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступления и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов.

Как свидетельствует текст законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. чел. В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указал, что нынешняя численность сотрудников налоговой милиции – 4,6 тыс.

Принятый законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА). По мнению экспертов ассоциации, проект закона позволяет лишь сменить название налоговой милиции и перевести ее служащих в новый орган.