Из Нацбанка уволился глава управления финансовых рисков

Начальник Управления финансовых и операционных рисков Национального банка Украины (НБУ) Надежда Мешенко с 25 сентября завершила работу на должности, уволившись по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В связи с этим НБУ объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника Управления финансовых и операционных рисков.

В сферу компетенции будущего главы этого подразделения будет входить, в частности: организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ, обеспечение управления операционными рисками, организация и координация непрерывности деятельности НБУ.

Надежда Мешенко возглавляла соответствующий департамент с октября 2019 года, до этого занимала должность начальника управления финансовыми рисками департамента управления рисками, а ранее, с 2015 года, возглавляла отдел рыночных рисков в том же департаменте.

Как сообщалось, на минувшей неделе из НБУ уволился директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) Игорь Береза.

С 21 августа работу в НБУ прекратил директор Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко.

В начале августа из Нацбанка уволилась Ольга Прохоренко, которая с сентября 2016 года занимал должность директора департамента персонала.

Ранее из Национального банка уволились директор Департамента коммуникаций Наталья Бондаренко и директор юридического департамента Олег Заморский.

Кроме того, Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Он курировал сферу платежных систем и денежного оборота.

В августе из НБУ уволился Роман Борисенко, заместитель главы Нацбанка, отвечавший за финансово-административный и операционный блок.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".