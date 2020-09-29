Суд остановил расходные операции "Вог Трейдинг"

Волынский окружной админсуд удовлетворил иск Главного управления Госналоговой службы в Волынской области к ООО "ВОГ Трейдинг" и остановил расходные операции на счетах ответчика.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

"Обязать ООО "ВОГ Трейдинг" выполнить законные требования налогового управляющего путем предоставления документов, необходимых для осуществления описи имущества, на которое распространяется право налогового залога", - говорится в решении суда.

Согласно судебным материалам, по данным налоговиков, на 30.06.2020 за ответчиком числится налоговый долг по НДС на 188,7 млн грн.

Как отмечается, факт наличия и обоснованности суммы задолженности подтверждено решением Волынского окружного админсуда по иску Офиса крупных налогоплательщиков к ООО "ВОГ Трейдинг" о взыскании налогового долга, которое было оставлено постановлением Восьмого апелляционного админсуда без изменений.

Как констатируется, для погашения долга контролирующий орган направил ответчику налоговое требование "Ю" №409-48 от 10.04.2018.

Как отмечается, в связи с неуплатой налогового долга в установленные сроки, плательщику было направлено и вручено решение начальника Львовского управления Офиса крупных налогоплательщиков об описи имущества в налоговый залог имущества, находящегося в собственности ООО "ВОГ Трейдинг".

Согласно судебным материалам, представителю ответчика были вручено письмо Главного управления ГНС в Волынской области о необходимости предоставления налоговому органу ликвидного имущества для проведения описи имущества, на которое распространяется право налогового залога, и бухгалтерские документы, подтверждающие наличие активов на балансе предприятия.

Налоговый управляющий осуществил фактический выход на предприятие для проведения описи имущества, однако ответчик не предоставил ни документов для осуществления описи имущества налогоплательщика в налоговый залог, ни информации о наличии такого имущества вообще, о чем был составлен акт о препятствовании налогоплательщиком выполнению полномочий налогового управляющего.

ООО "ВОГ Трейдинг" связано с сетью АЗС WOG, которая входит в группу "Континиум". Ее конечные бенефициары - Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы (дети покойного нардепа Игоря Еремеева).