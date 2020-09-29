Суд отменил претензии налоговой к "Укртрансгазу" на 1,8 миллиарда

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение, которым отменено налоговое уведомление-решение АО "Укртрансгаз" об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 1,8 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Как отмечали налоговики, они обнаружили расхождение в количестве природного газа, поступившего в "Укртрансгаз" и "Нафтогаз". По версии налоговой, "Укртрансгаз" не включил в состав прочих доходов 2015 года стоимость природного газа на общую сумму 10 млрд грн в качестве безвозмездно полученного актива, а потому занизил доход и финрезультат до налогообложения.

При этом "Укртрансгаз" констатировал, что разногласия по объему газа, который находился на хранении в ПХГ, существовали еще в конце сезона хранения 2011-2012 годов (а не возникли 01.04.2015) и не были урегулированы в дальнейшем "Нафтогазом".

Шестой апелляционный админсуд отметил, что Офис крупных налогоплательщиков ГНС "не только не обосновал выбор отчетного периода, в котором, по его мнению, у AО "Укртрансгаз" были получены доходы, а и не представил доказательств способа получения этого дохода и при рассмотрении апелляционной жалобы не доказал, каким документом подтверждается факт использования (потребления в собственной деятельности) истцом природного газа в указанных в акте проверки объемах, по которым были доначислены обязательства".

Ранее Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск "Нафтогаза "и отменено налоговое уведомление-решение о применении к "Нафтогазу" штрафа в размере 2,376 млрд грн за НДС.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что "Нафтогазу" было противоправно и безосновательно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрдгрн. При этом НАК оплатил налоговые обязательства по соответствующей накладной, что не отрицалось контролирующим органом.