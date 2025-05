Доля автомобилей на новых источниках энергии достигла рекорда

Доля автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на глобальном авторынке достигла рекордных 2,5% в 2019 году, сообщается в материалах, представленных на второй Всемирной конференции по развитию автомобилей на новых источниках энергии (WNEVC 2020).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Около 2,2 млн NEV было продано в прошлом году по всему миру, что на 10% превышает показатель 2018 года.

В докладе, подготовленном совместно China Society of Automotive Engineers и German Association of the Automotive Industry, отмечается быстрое развитие отрасли NEV в Китае, в результате чего страна последние пять лет была мировым лидером по объему продаж этих автомобилей. В том числе в прошлом году было реализовано 1,2 млн NEV.

WNEVC 2020 проходит до 30 сентября в китайском городе Хайкоу. В ней принимают участие чиновники, эксперты автомобильной отрасли и топ-менеджеры известных китайских и зарубежных автопроизводителей.