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Кабмин сократил на 757 миллионов расходы на льготы и субсидии

Кабмин сократил на 757 миллионов расходы на льготы и субсидии

Кабинет министров Украины уменьшил на 756,9 млн грн объемы расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно распоряжению правительства №1177 от 28 сентября, уменьшен объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" на сумму 756 тыс. 900 грн, которые были предусмотрены Министерству социальной политики на 2020 год в общем фонде государственного бюджета.

В то же время на соответствующею сумму увеличен объем расходов потребления по программе "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".

Кабмін (7795) пільги (275) субсидія (612)


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Себе сократил и все зрадовцы перешли на минималку?И ни в чем себе не отказывают..
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29.09.2020 11:41 Відповісти
Ну, звичайно, на кому ж заощаджувати як не найбільш нужденних та на армії!....
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29.09.2020 11:41 Відповісти

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