Кабмин сократил на 757 миллионов расходы на льготы и субсидии

Кабинет министров Украины уменьшил на 756,9 млн грн объемы расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно распоряжению правительства №1177 от 28 сентября, уменьшен объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" на сумму 756 тыс. 900 грн, которые были предусмотрены Министерству социальной политики на 2020 год в общем фонде государственного бюджета.

В то же время на соответствующею сумму увеличен объем расходов потребления по программе "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".