"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместных водородных проектах

ГП НАЭК "Энергоатом" и АО НАК "Нафтогаз Украины" договорились о совместном внедрении принципов устойчивого развития и общей проектной деятельность для обеспечения перехода Украины к климатически нейтральной циркулярной водородной экономики до 2050 года.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Энергоатом" и "Нафтогаз" планируют совместно работать над решениями для интеграции энергетического сектора Украины с европейским рынком, декарбонизации энергетической системы, повышение ее энергоэффективности и раскрытия потенциала национальной водородной энергетики Украины.

"Мы представляем крупные компании и хотим объединить наш потенциал для дальнейшего развития отрасли и реализации новых перспективных проектов по использованию водородных технологий", – подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Он отметил, что необходимость развивать водородные технологии признано на уровне ЕС в нескольких документах: Европейской водородной стратегии, Европейском соглашении от 11 декабря 2019 и Парижском соглашении от ноября 2016 года.

"При этом специалисты понимают: применение водорода будет иметь смысл только в случае, когда этот водород будет производиться экологически чистой генерацией. АЭС идеально подходит для решения этой задачи, поскольку атомная генерация имеет преимущества перед другими благодаря экологичности и высокой концентрации мощности вырабатываемой энергии. Поэтому именно атомная энергетика должна стать основным источником чистого водорода для будущего рынка", – убежден Петр Котин.

Андрей Коболев отметил стремительный рост интереса к водороду во всем мире и бурное развитие международного рынка этого энергоносителя.

"Украинское производство водорода может в обозримой перспективе составить 40 ГВт. Используя имеющиеся возможности и создавая новые зеленые мощности для производства водорода, а также используя существующие и построив с иностранными партнерами новые хранилища, мы можем достичь этих целей ", – уверен председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Он убежден, что у нашей страны сейчас очень широкое окно возможностей, ведь она имеет три преимущества:

"Во-первых, это географическое расположение, благоприятное для поставки водорода в соседние страны и Германию. Во-вторых, это наличие существующих мощностей. В-третьих, это необходимость снижения выбросов CO2 и других загрязняющих веществ и возможность ввести налогообложение выбросов углерода в связи с введением в ЕС новой системы", – сказал Андрей Коболев.