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Новини
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Зеленский передал Житомирский водочный завод на приватизацию (обновлено)

Зеленский передал Житомирский водочный завод на приватизацию (обновлено)

Ппрезидент Владимир Зеленский подписал указ №412/2020 о передаче ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" от Государственного управления делами в Фонд госимущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такой шаг осуществлен "с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности президента", передает  БизнесЦензор.

"Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, глава государства поддержал предложение ГУД о его передачи в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации", – отмечается в сообщении.

Перед этим Кабинет министров постановлением №886 от 23 сентября отменил передачу Житомирского ЛВЗ в сферу управления Министерства аграрной политики (отменило третий пункт 2 постановления Кабмина от 10 сентября 2008 года №820) и восстановил действие распоряжения от 23 апреля 2001 года №143 "О передаче Житомирского ликеро-водочного завода и Чудновского спиртового завода в управление Государственного управления делами".

Как сообщалось, в феврале 2020 года правительство предоставило полномочия ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" на оптовою торговлю и экспорт спирта этилового.

Согласно данным на сайте ГУД, ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" подчиняется Государственному управлению делами и производит ликеры, водку, настойки, спиртованные соки, солод. Его продукция экспортируется в Соединенные Штаты Америки, Азербайджан, Грузию, Германию, Вьетнам, страны Балтии.

горілка (96) ДУСЯ (94) Кабмін (7795) Мінагрополітики (1376) Житомирська область (146)


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Топ коментарі
+4
спіртові та горільчани підприємства саме збиткові. Такий тягар не потрібен державі.
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29.09.2020 19:40
+3
Обіцяв повернути вкрадене, а сам баригам віддає завод.
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29.09.2020 18:07
+2
Пропала "Житомирська".
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29.09.2020 16:42
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Власникам спиртзаводів, лікьоро-горілчаних заводів, елеваторів, маслозаводів та промислових виробництв пропоную власні котельні та електростанції на біопаливі (деревина, лушпиння соняшнику) пальник, котел, турбіна/паровий двигун, генератор 1,5-3 МВт. Відходи зернопереробки це сміття яке взагалі нічого не коштує, відходи деревини дуже дешеві 400-500 грн тона, лушпиння соняшника взагалі коштує смішні гроші 350 грн тона. Будете мати свою електростанцію для виробництва і для навколишніх районів і нікому взагалі не будете платити а будуть платити Вам! І до того ж це зелена енергетика і зелений тариф!
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29.09.2020 16:33 Відповісти
Пропала "Житомирська".
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29.09.2020 16:42 Відповісти
Обіцяв повернути вкрадене, а сам баригам віддає завод.
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29.09.2020 18:07 Відповісти
бухло тоже убыточное оказалось, как гостиница, прожрём фсё....
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29.09.2020 18:38 Відповісти
Гостиница "Житомир" с заоблачными ценами и"подземным" уровнем сервиса (простите) действительно была убыточной. Плюс огромные проблемы с подтоплением подвального этажа, под которым в трубах протекает речка Рудавка (сам видел при обследовании). Так что ярлык хорош для пальто, а не для сложной многоуровневой ситуации с государственными (казенными, муниципальными) гостиницами в Украине и, в частности, в Житомире. Их санация, ремонт и коренная реконстроукция стоит огромных денег, которых в бюджете нет. Не должно же из-за этого разваливаться большое 8-этажное здание в центре Житомира...
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29.09.2020 19:32 Відповісти
спіртові та горільчани підприємства саме збиткові. Такий тягар не потрібен державі.
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29.09.2020 19:40 Відповісти

Так, так, героїнові і кокаінові торгівлі теж збиткові
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29.09.2020 22:21 Відповісти
Зеленский ,выставляй завод на открытые торги , назовите стартовую цену
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29.09.2020 20:10 Відповісти
Зпиртзавади завжди були і є прибутковими,сіоністи все майно забирають у народу !!! Чому громада Житомира мовчить, після продажі всі прибутки підуть рабіновичам, бюджет міста втратить.
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29.09.2020 20:53 Відповісти
Ой, дурак!!!
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29.09.2020 21:43 Відповісти
ПРОДАМ УКРАЇНУ НЕДОРОГО

Дзвонити в ОП вечором. Зебенський з Кривого Рогу
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29.09.2020 22:20 Відповісти
Маладец !!!! А покупатель.. кто....ермачок ?
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30.09.2020 00:12 Відповісти
Ярмачку, шоле, передал?
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30.09.2020 15:00 Відповісти

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