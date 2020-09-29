Зеленский передал Житомирский водочный завод на приватизацию (обновлено)

Ппрезидент Владимир Зеленский подписал указ №412/2020 о передаче ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" от Государственного управления делами в Фонд госимущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такой шаг осуществлен "с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности президента", передает БизнесЦензор.

"Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, глава государства поддержал предложение ГУД о его передачи в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации", – отмечается в сообщении.

Перед этим Кабинет министров постановлением №886 от 23 сентября отменил передачу Житомирского ЛВЗ в сферу управления Министерства аграрной политики (отменило третий пункт 2 постановления Кабмина от 10 сентября 2008 года №820) и восстановил действие распоряжения от 23 апреля 2001 года №143 "О передаче Житомирского ликеро-водочного завода и Чудновского спиртового завода в управление Государственного управления делами".

Как сообщалось, в феврале 2020 года правительство предоставило полномочия ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" на оптовою торговлю и экспорт спирта этилового.

Согласно данным на сайте ГУД, ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" подчиняется Государственному управлению делами и производит ликеры, водку, настойки, спиртованные соки, солод. Его продукция экспортируется в Соединенные Штаты Америки, Азербайджан, Грузию, Германию, Вьетнам, страны Балтии.