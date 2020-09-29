Минэнерго предложило сократить финансирование "теплых кредитов" в 2,7 раза

Министерство энергетики предлагает предусмотреть в госбюджете на 2021 год финансирование программы "теплых" кредитов в размере 150 млн грн, тогда как в бюджете на 2020 год изначально было предусмотрено 400 млн грн по этой программе.

Соответствующие предложения к проекту госбюджета на 2021 год и.о министра Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным Минэнерго, за период работы программы 850 тыс. участников привлекли более 335 тыс. "теплых кредитов" на сумму более 8,6 млрд грн, по которым получено возмещение из государственного бюджета в объеме более 3 млрд грн. В том числе в 2020 году привлечено почти 18 тысяч "теплых кредитов" на сумму более 1 млрд грн.

Также Минэнерго предлагает предусмотреть средства для уплаты части взноса Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Весь взнос составляет 10 млн евро. Выплаты планируется делать в течение 5 лет равными частями. Поэтому в следующем году должно быть предусмотрено 2 млн евро (69,5 млн грн).

Как сообщалось, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец признала, что в поданном Кабмином на рассмотрение парламента проекте госбюджета на 2021 год не предусмотрены средства для продолжения программы "теплых кредитов".

По словам и.о. министра, соответствующая статья расходов может быть предусмотрена в ходе обсуждения документа в Верховной Раде.

Однако затем глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что отсутствие средств на энергоэффективные мероприятия в проекте бюджета на 2021 год ttps://censor.net/n3220088 в поддержку европейского "зеленого" соглашения.