Недовыполнение бюджета по доходам сократится к октябрю до 13 миллиардов, – Минфин

"Дыра" в государственном бюджете Украины на 2020 год за сентябрь сократится на 5 млрд грн – с 18 млрд грн до 13 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор.

"На первое мая была дыра в бюджете 44 млрд грн, уже первого сентября – 18 млрд грн, а на первое октября будет в районе 13 млрд грн. До конца года мы закроем дыру в доходной части бюджета полностью", – рассказал Марченко.

Он иакже объяснил, почему большую часть средств из коронавирусного фонда потратили на дороги.

"Выделенный объем денег в коронавирусный фонд покрывает все необходимые потребности по борьбе с коронавирусом. Из 66 млрд грн на средства защиты, аппараты ИВЛ и оснащение лабораторных центров МОЗ направлено 3,1 млрд грн. На дороги мы направили 35 млрд грн, но на сегодня потратили только 10,9 млрд грн из них. Сейчас в фонде еще осталось около 41 млрд грн", – рассказал Марченко.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 978,8 млрд грн (в том числе 858,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1 трлн 269,4 млрд грн грн (1 трлн 138 млрд грн).