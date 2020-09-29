Авиакомпания Windrose запустит рейсы из Киева в Херсон

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) открыла продажи билетов на прямые рейсы Киев-Херсон, которые начнет выполнять с 5 октября.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

В расписание они внесены с частотой пять раз в неделю до конца октября. График позволит совершать однодневные поездки жителям Херсона в столицу.

Вылеты из Херсона в Киев запланированы на 07:10 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Рейсы из Киева в Херсон будут выполняться в 20:40 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 1 час 20 минут.

В системе авиакомпании не указан тип самолета, однако для выполнения внутренней полетной программы она использует небольшие самолеты Embraer 145 и ATR-72-600, которые рассчитаны на перевозку 48-72 пассажиров.

Минимальная цена авиабилета начинается от 830 грн в одну сторону и от 1720 грн туда-обратно. В стоимость включена перевозка ручной клади и багажа до 23 кг.

Херсон станет восьмым внутренним направлением "Розы Ветров". Сейчас авиакомпания летает из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Николаев, Днепр, Запорожье и Харьков.

Также авиакомпания получила правда на полеты из Киева в Ужгород с частотой до семи раз в неделю. В "Розе Ветров" сообщили, что сейчас проводят инспекцию аэропорта, и озвучат свои планы по данному направлению после ее завершения.

Сейчас внутренние рейсы из Киева в Херсон выполняет также МАУ. Расписание авиакомпании, как и у "Розы Ветров", предусматривает вечерний вылет из столицы и утренний вылет из Херсона.