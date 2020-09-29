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Минфин начал повышать ставки по облигациям внутреннего займа

Минфин начал повышать ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 29 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,04 млрд грн, по сравнению с 329,65 млн грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, семимесячные ОВГЗ были размещены на 1,92 млрд грн под 8% годовых. Две недели назад Минфин размещал такие же ОВГЗ под 7,82% годовых.

Облигации сроком обращение один год удалось разместить на сумму 24,99 млн грн под 9,5% годовых, а двухлетние ОВГЗ – на 88,44 млн грн под 10,50%.

Неделей ранее Минфин размещал ОВГЗ сроком обращения один год со средневзвешенной ставке 9,46% годовых, хотя в начале сентября такие бумаги Минфин размещал под 9,29%. Двухлетние ОВГЗ Минфин 15 сентября размещал под 10,43%. 

Автор: 

держборг (1095) Мінфін (2945) ОВДП (813) облігації (1473)


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Зеля уже закупился этими облигациями? Его внезапные богатства ведь этим прикрывают.
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30.09.2020 07:14 Відповісти
Теперь понято кому достаются кредиты по 5%))
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30.09.2020 12:39 Відповісти

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