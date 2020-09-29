Минфин начал повышать ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 29 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,04 млрд грн, по сравнению с 329,65 млн грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, семимесячные ОВГЗ были размещены на 1,92 млрд грн под 8% годовых. Две недели назад Минфин размещал такие же ОВГЗ под 7,82% годовых.

Облигации сроком обращение один год удалось разместить на сумму 24,99 млн грн под 9,5% годовых, а двухлетние ОВГЗ – на 88,44 млн грн под 10,50%.

Неделей ранее Минфин размещал ОВГЗ сроком обращения один год со средневзвешенной ставке 9,46% годовых, хотя в начале сентября такие бумаги Минфин размещал под 9,29%. Двухлетние ОВГЗ Минфин 15 сентября размещал под 10,43%.