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Кабмин разрешил продавать "зеленую" электроэнергию по двухсторонним договорам

Кабмин разрешил продавать

Кабинет министров разрешил ГП "Гарантированный покупатель" продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, по двусторонним договорам.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №887 от 28 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, утвержденный постановлением Кабмина №499 от 5 июня 2019 года, включив в него "Гарантированного покупателя".

Как пояснили в пресс-службе Министерства энергетики, такое решение призвано помочь "Гарантированному покупателю" улучшить свое финансовое положение и повысить уровень расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу".

"Это один из нетарифных методов урегулирования кризисной ситуации, возникшей на рынке возобновляемой энергетики. Мы ожидаем, что благодаря этому постановлению повысится уровень расчетов за зеленую электроэнергию", – отметила и.о. министра Ольга Буславец.

Ожидается, что такое решение не приведет к росту тарифа оператора системы передачи, позволит снизить избыточное предложение электроэнергии на рынке "на сутки вперед", а также уменьшить объем электрической энергии, которую ГП "Гарантированный покупатель" вынужденно реализует на балансирующем рынке с существенным дисконтом, а также предоставить возможность ответственным потребителям перейти на "зеленую" электроэнергию.

Согласно проекту постановления, "Гарантированный Покупатель" предлагает зеленую электроэнергию для продажи по двусторонним договорам на аукционах в форме специальных сессий, которые проводятся трижды в месяц.

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Кабмін (7795) електроенергія (4284) Зелений тариф (333) Електрика (1240) Гарантований покупець (140)


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