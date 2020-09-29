Кабмин разрешил продавать "зеленую" электроэнергию по двухсторонним договорам

Кабинет министров разрешил ГП "Гарантированный покупатель" продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, по двусторонним договорам.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №887 от 28 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, утвержденный постановлением Кабмина №499 от 5 июня 2019 года, включив в него "Гарантированного покупателя".

Как пояснили в пресс-службе Министерства энергетики, такое решение призвано помочь "Гарантированному покупателю" улучшить свое финансовое положение и повысить уровень расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу".

"Это один из нетарифных методов урегулирования кризисной ситуации, возникшей на рынке возобновляемой энергетики. Мы ожидаем, что благодаря этому постановлению повысится уровень расчетов за зеленую электроэнергию", – отметила и.о. министра Ольга Буславец.

Ожидается, что такое решение не приведет к росту тарифа оператора системы передачи, позволит снизить избыточное предложение электроэнергии на рынке "на сутки вперед", а также уменьшить объем электрической энергии, которую ГП "Гарантированный покупатель" вынужденно реализует на балансирующем рынке с существенным дисконтом, а также предоставить возможность ответственным потребителям перейти на "зеленую" электроэнергию.

Согласно проекту постановления, "Гарантированный Покупатель" предлагает зеленую электроэнергию для продажи по двусторонним договорам на аукционах в форме специальных сессий, которые проводятся трижды в месяц.