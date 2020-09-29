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Банки по программе "5-7-9%" выдали кредитов на 9 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

Банки по программе

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательствf на минувшей неделе в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 299 новых кредитных соглашений на 577 млн грн, тогда как в целом со старта программы в феврале они выдали 3,81 тыс. займов на 9,06 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

На прошлой неделе 64% "доступных кредитов" (или 371 млн грн) были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 21% (или 109 млн грн) – на капитальные инвестиции и 15% (95,97 млн грн) – на пополнение оборотных средств.

По данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются 18 банков: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", банк "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк", банк "Альянс", "ТАСкомбанк", банк "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен банк Аваль", банк "Глобус", "Креди Агриколь Банк", а также "ОТП Банк" и "Кредитвест Банк".

Согласно данным Минфина вскоре кредиты по условиям соответствующей госпрограммы станут доступными клиентам "Агропросперис Банка", с которыми ФРП подписал договор на минувшей неделе.

Банки по программе 5-7-9% выдали кредитов на 9 миллиардов 01
Банки по программе 5-7-9% выдали кредитов на 9 миллиардов 02

Автор: 

банки (7006) кредит (3306)


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