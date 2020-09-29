Tesla планирует самостоятельно заняться добычей лития для батарей, – Bloomberg

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. получил право на добычу лития в штате Невада после отказа от плана покупки местной компании.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников агентства, в последние месяцы автопроизводитель вел переговоры с Cypress Development Corp., которая пытается извлекать литий из глинистых месторождений на юго-западе Невады, но стороны не достигли соглашения.

Вместо этого Tesla сосредоточилась на том, чтобы начать добывать литий в этом штате самостоятельно в соответствии с планом, изложенным главой компании Илоном Маском на прошлой неделе.

Bloomberg отмечает, что производство лития из глины до настоящего времени считалось дорогостоящим процессом и ни одна компания не смогла наладить производство в коммерческих объемах.

В то же время самостоятельная добыча лития занимает центральное место в плане Tesla по снижению стоимости аккумуляторов на 50% и выпуску доступного электромобиля стоимостью $25 тыс.

На прошлой неделе Маск сообщил инвесторам, что Tesla получила доступ к 10 тыс. акров богатых литием залежей глины в Неваде и планирует использовать новый, "очень устойчивый способ" добычи металла. По словам Маска, это обеспечит низкие затраты и минимальную нагрузку на окружающую среду.