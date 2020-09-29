Рада одобрила внеочередное выделение жилья "очередникам" с 1993 года

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в ст. 46 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно внеочередного обеспечения жильем лиц, взятых ни учет до 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2443 в первом чтении проголосовали 269 народных депутатов.

Согласно пояснительно записке к документу, ст. 46 Жилищного кодекса Украинской ССР дополняется нормой о том, что вне очереди жилое помещение предоставляется: лицам, которые взяты на учет до 1 января 1993 года, нуждаются в улучшении жилищных условий, при этом не имеют собственного жилья, жилые помещения в постоянное пользование в соответствии с действующим нормами Жилищного кодекса Украинской ССР им не предоставлялись, которые по независящим от них причинам не использовали право приватизации жилья из государственного жилищного фонда и проживают в жилье временного назначения.

"Реализация проекта Закона направлена ​​на урегулирование вопроса о расширении перечня категорий лиц, пользующихся правом на получение жилья вне очереди", – отмечается в пояснительной записке.