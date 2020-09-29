Концерн РРТ пытается отсудить у "Интертелекома" 25 миллионов долга

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) обратился в суд с просьбой о взыскании с компании "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") 24,8 млн грн задолженности за обслуживание телеком-оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Одесской области, передает БизнесЦензор.

22 сентября суд открыл по иску КРРТ о взыскании задолженности по договору о предоставлении телекоммуникационных услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию телеком-оборудования оператора.

Согласно иску, задолженность составляет 24,84 млн грн по договору от 29 декабря 2017 года.

Как сообщалось, в начале сентября "Интертелеком" выплатил КРРТ первую часть долга в 7,5 млн грн, после чего КРРТ инициировал процедуру отзыва банкротства "Интертелекома".

В конце августа текущего года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил заявление КРРТ об открытии производства по делу о банкротстве "Интертелекома".