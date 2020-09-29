Минэнерго предложило выделить 2 миллиарда на модернизацию шахт

Министерство энергетики предлагает выделить в госбюджете на 2021 год 2 млрд грн модернизацию государственных шахт.

Соответствующие предложения к проекту госбюджета на 2021 год и.о министра Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Это минимальная потребность в государственной поддержке, чтобы стабилизировать ситуацию на государственных угледобывающих предприятиях, это позволит полностью оснастить 8 рядов на 8 государственных шахтах. Прирост добычи угля позволит уменьшить себестоимость угольной продукции и нагрузки на государственный бюджет", – сказано в сообщении.

Кроме того Минэнерго предлагает выделить 1,4 млрд грн государственных угледобывающим предприятиям на погашение задолженности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, которая накапливалась с 2014 года.

"Рост задолженности по ЕСВ приводит к нарушению прав работников на социальную защиту, в частности к незачислению периода работы, за который не уплачен единый взнос, в страховой стаж работников, что негативно влияет на размер пенсий, больничных и других страховых выплат", – пояснили в министерстве.