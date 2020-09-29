Паромная переправа в оккупированный Крым прекратила работу, 300 сотрудников уволят

Керченская паромная переправа из Ростовской области РФ в оккупированный Крым приостанавливает работу на неопределенный срок из-за отсутствия спроса на перевозки.

Об этом сообщает основной оператор на переправе российская компания АО "АнРуссТранс", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В сообщении отмечается, что главным направлением деятельности Керченской переправы являлась перевозка железнодорожных вагонов с грузами, пассажиров и автомобилей. После открытия Керченского моста перевозки были переориентированы, и спрос на морское сообщение резко упал.

По словам гендиректора АО "АнРуссТранс" Василия Анненкова, в понедельник, 28 сентября, паром выполнил свой последний рейс. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет.

В 2019-2020 годах автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса в проливе. Всего в Керченском проливе работало три автопассажирских парома "АнРуссТранс". Последний рейс с пассажирами на борту сделал паром "Крым" в октябре 2018 году.

Читайте также: 10 судов в этому году лишили права плавать под иностранным флагом за заход в Крым

Из-за остановки Керченской переправы будет также прекращена работа морского порта, откуда паром совершал рейсы, сократят всех специалистов. Порт и переправу обслуживало около 300 сотрудников, большинство из которых потеряет работу после остановки рейсов. В пиковые годы загрузки переправы ее обслуживало более 700 сотрудников "АнРуссТранс".

Керченская паромная переправа существовала с 1954 года. В конце 2004 года в рамках соглашения России и Украины о совместной эксплуатации Керченской переправы, оператором объекта стала группа компаний "АнРуссТранс" российского бизнесмена Александра Анненкова.

В 2018 года после ввода в эксплуатацию Керченского моста переправа оставалась единственным альтернативным мосту транспортным сообщением в Керченском проливе.