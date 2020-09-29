Зеленский анонсировал восстановление 100 объектов культуры и туризма за счет госбюджета

В Украине в следующем году наряду с "Большим строительством" будет запущена масштабная программа большой реставрации, предусматривающая восстановление 100 объектов культуры и туризма.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ на Винниччине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это очень важные объекты. Они уже не инфраструктурные – они прежде всего исторические. И они как туристические "магниты" могут привлекать как украинских туристов, так и иностранных", – считает президент.

По словам Зеленского, эта программа уже предусмотрена в проекте государственного бюджета на следующий год.

"У нас будет амбициозный список из 100 объектов по всей стране. Их, кстати, намного больше. Но мне кажется, что это правильное, хорошее начало", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в перечень объектов, которые будут реставрировать в следующем году, следует включить, в частности, дворец Потоцких в Тульчине Винницкой области.

Президент напомнил, что в следующем году также продолжится реализация национальной программы "Большая стройка".

"К любому дворцу надо доехать, поэтому строятся дороги", – сказал Зеленский.