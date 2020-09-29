Собственник сети магазинов Eva отчитался о росте чистой прибыли на 28%

ООО "Руш" (Днепр), управляющее сетью из около 1000 парфюмерно-косметических магазинов Eva в Украине, по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 28,4% по сравнению с 2018 годом – до 318,9 млн грн.

Об этом говорится в годовом отчете компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, выручка ритейлера в 2019 году возросла на 52,9%, до 12,6 млрд грн, при этом нераспределенная прибыль увеличилась на 35,4%, до 1,27 млрд грн.

Текущие обязательства "Руш" возросли на 46,3% – до 4,18 млрд грн, долгосрочные – на 66%, до 2,1 млрд грн.

Активы "Руш" в 2019 году возросли на 46,7%, до 7,88 млрд грн.

Как сообщалось, товарооборот ООО "Руш" по итогам 2019 года вырос на 50% по сравнению с 2018 годом и достиг показателя $500 млн.

ООО "Руш" основано в 2002 году. Имеет 42 собственные торговые марки, которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.

Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Рei" в 2008 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на июнь 2020 года, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык (по 50%).

Уставный капитал ООО "РУШ" составляет 10 млн грн.