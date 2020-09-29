"Укргаздобыча" получила разрешения на бурение 11 новых скважин

"Укргаздобыча", которая входит в дивизион "Разведка и добыча" НАК "Нафтогаз Украины", получила разрешения на бурение 11 новых скважин, выдача которых была заблокирована из-за бюрократических процедур с мая.

Как сообщает пресс-служба компании, уже стартовали работы над сооружением первой из 11-ти скважин – №62 на Комышнянском месторождении, передает БизнесЦензор.

В то же время, по предварительным оценкам, из-за 4 месяцев простоя компания может недополучить до 200 млн куб м газа в 2020-2021 годах.

В компании пояснили, что выдача разрешений была заблокирована 4 месяца назад из-за отсутствия выводов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые в свою очередь не предоставлялись из-за связанных с карантинными ограничениями причин.

Как сообщалось, в июне Верховная Рада внесла изменения в закон "Об оценке воздействия на окружающую среду", установив, что на время карантина и в период 30 дней после его прекращения общественное обсуждение планируемой деятельности проводится исключительно в форме предоставления письменных замечаний и предложений.

Раньше для получения выводов об оценке воздействия нужно было проводить публичные открытые слушания, тогда как массовые собрания были запрещены.