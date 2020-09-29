Шмыгаль пообещал завершить реформу Строительной инспекции через месяц

Реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Национального совета реформ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно строительного рынка и реформы ГАСИ. Мы начали ее еще весной, она двигалась достаточно сложно. У нас есть основные моменты, для того, чтобы убрать коррупцию – это децентрализация этих функций. Мы их разделяем, ликвидируем и упрощаем", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что власти подошли к завершению реформирования ГАСИ и уже подготовлен законопроект, который прошел обсуждение с заинтересованными сторонами.

"Я уверен, что мы будем двигаться на много быстрее, и уже до конца октября увидим первые результаты борьбы с коррупцией в этой сфере и завершение этой реформы", – пообещал Шмыгаль.

Как сообщалось, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Позднее оказалось, что персонал Государственной сервисной службы градостроительства как минимум на 30% будет состоять из сотрудников ликвидированной Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).