Банк "Кредит Днепр" удвоил чистый процентный доход

После смены собственника "Банк Кредит Днепр" демонстрирует рост показателей доходности финансового учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Минфин.

Так, по итогам восьми месяцев 2020 года чистый процентный доход был удвоен и наиболее значительного прироста этого показателя удалось добиться за последние два месяца.

С 4 августа 2020 года "Кредит Днепр" принадлежит Александру Ярославскому, владельцу и президенту группы DCH.

В пресс-службы банка уточнили, что на 1 сентября 2020 года чистый процентный доход "Банка Кредит Днепр" составил 254 млн грн. Это вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда чистый процентный доход банка составил 122 млн грн.

"Вследствие присоединения "Банка Кредит Днепр" к группе DCH Александра Ярославского в начале августа текущего года в банк пришла новая команда опытных менеджеров. За неполный август, помимо роста процентного дохода, мы достигли также показателя прибыльности в размере 8 млн грн", – сказано в комментарии председателя правления Сергея Панова.

Панов добавил, что обновленная стратегия развития банка предполагает качественные изменения в его деятельности. Это будет способствовать дальнейшему повышению доходности финансового учреждения и укреплению его рыночных позиций.

"Сформированные до 1 августа 2020 года резервы под кредитный портфель не позволили банку продемонстрировать рост прибыльности с начала года. До конца этого года мы уже рассчитываем на позитивный результат деятельности банка. Наш проект новой стратегии развития, составной частью которого является масштабная цифровая трансформация бизнеса, предполагает выход банка на качественно новый уровень развития уже в следующем году, что сделает "Банк Кредит Днепр"

несопоставимо современнее, масштабнее и мощнее", – добавил Панов.

"Банк Кредит Днепр" входит в топ-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов (на 1 августа 2020 года) и согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, входит в Независимую ассоциацию банков Украины, является участником международных платежных систем VISA International и MasterСard.