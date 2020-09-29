Минэкономики спрогнозировало скачок инфляции в начале 2021 года

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает, что инфляция в начале 2021 года может превысить целевой уровень в 5% ± 1 процентный пункт.

Об этом говорится в Обзоре инфляции за август, обнародованном на сайте Минэкономики 29 сентября, передает БизнесЦензор.

Аналитики министерства отмечают, что сейчас ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и "соответствует общей тенденции позитивного развития экономики".

"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", – сказано в документе.

В то же время в Минэкономики подчеркивают, в последний раз инфляция была ниже нынешней еще в 2013 году, когда вообще была зафиксирована дефляция на уровне 0,6%.

В годовом исчислении инфляция по итогам августа составляет 2,5% и также остается вдвое ниже целевого уровня НБУ в 5% (± 1в.п.).

Аналитики министерства указывают, что в августе почти по всем товарам и услугам наблюдалось сезонное замедление роста цен или их снижение, за исключением природного газа для нужд населения, хотя в целом цена на него была ниже, чем в прошлом году.

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте.

В то же время в годовом измерении инфляция по итогам августа 2020 года выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% – по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.