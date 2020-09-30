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Новини
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Отбор газа из хранилищ Европы впервые за сезон превысил закачку

Отбор газа из хранилищ Европы впервые за сезон превысил закачку

Отбор газа из хранилищ Европы впервые за сезон превысил закачку по итогам последней отчетной даты, 28 сентября, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Крупнейший газовый рынок Европы, Германия, отбирает газ уже как три дня подряд (26, 27, 28 сентября). Также на 28 сентября нетто-отбор из своих "подземок" показали Бельгия, Франция, Польша, Словакия, Великобритания.

Обычно нетто-отбор из европейских хранилищ начинается в середине, а то и в конце октября. Досрочная "распечатка" запасов может быть связана с первым сильным осенним похолоданием, которое пришло в Европу в конце прошлой недели. Оно уже привело к росту цен на спотовом рынке Европы до $150 в понедельник, во вторник цена газа на голландской площадке TTF скорректировалась до $148 за тысячу кубометров.

После двух подряд теплых зим и максимизации запасов в ПХГ Европы минувшей осенью (когда был риск приостановки транзита газа через Украину) в ПХГ Европы скопились огромные запасы газа, которые давили на рынок весь летний период 2020 года.

газ (7978) газосховище (622) Європа (581) Євросоюз (5190)


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Опасная тенденция. Каждому украинцу - индивидуальное хранилище газа. Как говорится запас свой карман не тянет.
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30.09.2020 09:24 Відповісти
Угу ... Купіть пару балонів ...
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30.09.2020 09:58 Відповісти
Юля за вас потурбуваласяОтбор газа из хранилищ Европы впервые за сезон превысил закачку - Цензор.НЕТ 70
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30.09.2020 16:18 Відповісти
Вроде ещё не холодно.
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30.09.2020 11:03 Відповісти
запас каждого индивида в горохе. затариваемся
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30.09.2020 11:53 Відповісти
Виходить так, що "Пiвнiчний потiк - 2" добудують та почнуть експлатувати, попри всякi негаразди... А так впевнено тут прогнозували що йому капець. Скориш прогнозистам капець настане, як подивлюся на цю новину...
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30.09.2020 13:48 Відповісти
Російське судно-трубоукладач "Чесерський" покинуло район будівництва Північного потоку.
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30.09.2020 16:39 Відповісти

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