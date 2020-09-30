В Киеве готовятся открыть два отремонтированных путепровода
На следующей неделе в Киеве откроют обновленные путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.
Как заявил мэр Виталий Кличко, сейчас на путепроводах завершают установку ограждения и настраивают систему освещения.
"Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - отметил Кличко. При этом подрядчик дает гарантию на него на 5 лет.
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