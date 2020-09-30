НКРЭКУ отложила введение платы за нейтральность балансирования на рынке газа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила изменения в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газохранилищ, предусматривающие отсрочку на один год обязательной платы за нейтральность балансирования на газовом рынке, введение которой планировалось с 1 октября 2020 года.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, регулятор в обосновании к проекту постановления отметил, что Секретариат Энергетического сообщества поддержал предусмотренные им изменения.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и профильные ассоциации призывали НКРЭКУ отсрочить намеченное на 1 октября введение платы за нейтральность балансирования на рынке газа с целью создания необходимых рыночных механизмов и разработки недискриминационной методологии расчетов.

Согласно проекту постановления, предлагается, в частности, перенести начало второго и третьего этапов внедрения платы за нейтральность балансирования на один газовый год. Таким образом, на протяжении 2020/2021 газового года плата за нейтральность балансирования будет носить информативный характер, как и на первом этапе ее внедрения – в 2019/2020 газовом году. Сейчас Кодекс ГТС предусматривает поэтапное внедрение платы за нейтральность, согласно чему обязательная плата за нейтральность балансирования вводится на втором и третьем этапе – в 2020/2021 и 20201/2022 газовых годах.

В обосновании к проекту постановления отмечается, что по результатам анализа и проверки опубликованных Оператором ГТС расчетов ставки платы за нейтральность балансирования на первом этапе внедрения этой платы комиссия выявила проблемные вопросы и недостатки в осуществленных ОГТС расчетах, требующие урегулирования.