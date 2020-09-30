Рада ввела лицензии для работы с донорской кровью

Верховная Рада приняла новый закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3648 во втором чтении проголосовал 251 народный депутат.

Принятый документ заменит действовавший ранее закон "О донорстве крови и ее компонентов".

Как указано в пояснительной записке, закон разработан с целью адаптации законодательства Украины к праву Евросоюза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации и призван создать в Украине систему крови, которая будет соответствовать стандартам безопасности и управления и лучшим практикам ЕС.

Законопроект предусматривает имплементацию принципа бесплатного добровольного донорства как основы эффективной деятельности национальной системы крови, создание компетентного органа контроля качества работы с донорской кровью и лицензирование всех учреждений, работающих с кровью и компонентами крови.

Также будет создан Национальный реестр доноров крови и компонентов крови, а также лиц, которые не могут быть донорами. Реестр будет интегрирован в общую электронную системы медицинского пространства в Украине eHealth.

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Закон предусматривает государственный контроль за работой с донорской кровью, в частности в работе частных учреждений (определенные виды деятельности по обороту донорской крови и компонентов крови).

В то же время документом отменена норма, которая позволяет сдавать кровь только по месту регистрации. Иностранцы и лица с временной регистрацией также смогут стать донорами крови.

Также будет пересмотрена система льгот и поощрений для доноров с целью исключить случаи, когда донор крови скрывает определенные сведения и подвергает себя или других опасности ради денежного вознаграждения.