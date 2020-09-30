"Укрпошта" получила последние из 500 передвижных отделений

АО "Укрпошта" получила финальную партию из 100 авто-передвижных отделений из 500 запланированных на 2020 год.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий договор 30 сентября подписали генеральный директор "Укрпошты2 Игорь Смелянский и председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

В марте-апреле "Укрпошта" провела тендер на закупку 500 автомобилей для передвижных отделений. С июля этого года компания начала получать первые поставки для запуска проекту в Черкасской, Одесской, Киевской, Херсонской, Черновицкой и Закарпатской областях.

По данным компании, до конца года около 4 тыс. сел и поселков получат доступ к современным услугам, а 2021 году реформа покроет всю территорию государства.

Как сообщалось, "Укрпошта" подписала договор с "Укрлада" и банком "ПУМБ" на покупку 500 новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений в апреле 2020 года.

По словам гендиректора компании Игоря Смелянского, тендер провели на почти EUR8,5 млн. Условия финлизинга от банка "ПУМБ" - на 3 года под 6% годовых в евро.