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Рада одобрила изменения в закон о закупках для проведения выборов

Рада одобрила изменения в закон о закупках для проведения выборов

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О публичных закупках" в части особенностей осуществления закупок во время избирательного процесса.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4099 в первом чтении проголосовал 231 народный депутат, однако для сокращения сроков подготовки документа к рассмотрению во втором чтении голосов не хватило.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано "урегулирования вопроса организации закупочной деятельности окружными (территориальными) избирательными комиссиями для своевременного материально-технического обеспечения организации и проведения выборов в Украине".

В законопроекте предлагается установить, что до 1 января 2022 года для осуществления закупок окружной (территориальной) избирательной комиссии может назначаться уполномоченное лицо или лица на основании решения такой окружной (территориальной) избирательной комиссии в соответствии с ч. 10 ст. 33 Избирательного кодекса.

Авторы документа поясняют необходимость его принятия подготовкой к местным выборам, которые состоятся 25 октября.

Автор: 

ВР (2893) вибори (111) законопроєкт (1685) парламент (1960) закупівлі (2645)


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