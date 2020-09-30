Кабмин разрешил компании экс-регионала импорт товаров военного назначения из Беларуси

Кабинет министров предоставил АО "ДАЗ" (ранее – ПАО "Днепропетровский агрегатный завод") полномочия на импорт и экспорт товаров военного назначения в Беларусь.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 30 сентября, по процедуре без обсуждения.



Согласно пояснительной записке к документу, АО "ДАЗ" и раньше имело право на экспорт товаров военного назначения собственного производства, но предприятие попросило внести изменения в соответствующий перечень в связи со сменой названия.

В то же время компания запросила разрешение на импорт товаров военного назначения для использования из в собственном производстве в рамках межправительственного соглашения с Беларусью о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной отрасли.

В итоге правительство удовлетворило это обращение.

Собственником АО "ДАЗ" в реестре указан бывший депутат от Партии Регионов Евгений Морозенко. Предприятие выпускает топливные насосы, гидроаппаратуру, электродвигателей, аппаратуры для авиационной отрасли.