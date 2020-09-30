Кабмин утвердил план улучшения качества мобильной связи

Кабинет министров на заседании в среду, 30 сентября, утвердил план мероприятий по повышению качества мобильной связи и сокращению количества жалоб потребителей на соответствующие телекомуслуги.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения.

Согласно сопроводительной записке к проекту документа, его принятие подразумевает внедрение европейских подходов информирования пользователей относительно уровня качества голосовой связи, SMS-сообщений и мобильного доступа к интернету.

"Речь идет об имплементации европейских подходов по отношению к качеству мобильной связи и электронных коммуникационных услуг. Частью этого плана станут положения, которые позволят в дальнейшем внедрять в Украине технологию 5G", – отметил в ходе заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, планируется внедрить ряд стандартов в сфере мобильной связи для гармонизации украинского отраслевого законодательства с Европейскими стандартами ETSI (до четвертого квартала 2021 года, в части 5G-связи – до конца 2022 года), внедрить ряд новых конвергентных решений взаимодействия сетей мобильной и фиксированной связи.

Также планируется обеспечение возможности получения информации о территории покрытия операторами услугами мобильной связи онлайн.