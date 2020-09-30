Кабмин принял постановление о переносе рабочих дней в 2021 году
Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней в 2021 году.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 30 сентября, по процедуре без обсуждения.
Проектом постановления предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресение, рабочие дни с:
- пятницы 8 января на субботу 16 января;
- понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
- пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
"Таким перенесением прогнозируется создание благоприятных условий для отмечания праздников и отдыха на протяжении четырех дней подряд", – отмечается в пояснительной записке к документу.
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