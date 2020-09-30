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Кабмин принял постановление о переносе рабочих дней в 2021 году

Кабмин принял постановление о переносе рабочих дней в 2021 году

Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней в 2021 году.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 30 сентября, по процедуре без обсуждения.

Проектом постановления предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресение, рабочие дни с:

  • пятницы 8 января на субботу 16 января;
  • понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
  • пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

"Таким перенесением прогнозируется создание благоприятных условий для отмечания праздников и отдыха на протяжении четырех дней подряд", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Автор: 

Кабмін (7803) свято (75) перенесення (3)


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