Авиакомпания МАУ отменила часть запланированных рейсов в октябре

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отложила запуск несколькимх запланированных на начало октября рейсов и временно приостановила полеты из аэропортов Харькова и Днепра в Тель-Авив.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

В частности, МАУ отложила начало выполнения рейсов Киев-Брюссель-Киев и Киев-Дюссельдорф-Киев до 24 октября. Также МАУ с 4 октября временно прекращает выполнение рейсов Харьков-Тель-Авив-Харьков и с 8 октября – Днепр-Тель-Авив-Днепр.

"Пересмотр расписания полетов в конце летней навигации связан со снижением загрузки на данных европейских направлениях в связи с переходом на осенне-зимний низкий сезон для авиации. Также на решение повлияло ограничение пересечения границ Израиля с 25 сентября по 11 октября", – отмечается в сообщении.

В связи с этим МАУ также сократила частоту полетов из Киева и Одессы в Тель-Авив,

"В дальнейшем МАУ будет следить за ситуацией на указанных направлениях и делать все возможное, чтобы после ослабления карантинных требований иностранных государств пассажиры сразу получили возможность воспользоваться соответствующими рейсами", – сообщили в компании.

Как сообщалось, МАУ планировала возобновить полеты из Киева в Брюссель и Дюссельдорф с начала октября.



