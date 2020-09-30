Кабмин утвердил три соглашения с ЕС на 60 миллионов евро

Кабинет министров на заседании в среду, 30 сентября, утвердил проекты трех соглашений между Украиной и Европейским Союзом на общую сумму 60 млн евро.

Об этом во время заседания сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

В частности, утверждены проекты соглашений "Климатический пакет для стабильной экономики: (САSЕ) в Украине", "Программа ЕС "Крепкие регионы", "Механизм развития гражданского общества Украины". Их подписание запланировано в ходе саммита Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе.

Премьер-министр отметил, что общая сумма сделок составит 60 млн евро, которые будут направлены на помощь малому и среднему бизнесу в контексте его экологизации, поддержку восточных регионов Украины, развитие гражданского общества.

"10 млн евро в рамках Соглашения "Климатический пакет для стабильной экономики в Украине" будут направлены на различные мероприятия по развитию ресурсноэффективной, чистой и конкурентоспособной экономики. 30 млн евро пойдут на помощь регионам, в частности для преодоления негативных последствий пандемии", – рассказал Шмыгаль.

Премьер уточнил, что еще 20 млн евро будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.

На подписание данных соглашений уполномочена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроинтеграции Ольга Стефанишина.