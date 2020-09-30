Рада приняла новый закон о регулировании электронных коммуникаций (обновлено)

Верховная Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3014 во втором чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, закон был разработан в рамках исполнения соглашения об ассоциации с ЕС и призван обновить правовое регулирование сферы электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, признав при этом утратившими силу законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".

Закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

Законом вводится уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций, установлен перечень требований к участникам рынка, а также предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Таким образом, законом вся цифровая связь (включая телефонную, беспроводной и проводной интернет-доступ) отнесена к сфере электронных коммуникаций.

Как отмечает отраслевое издание ain.ua, закон вводит принцип технологической нейтральности: по этому принципу, применение закона должно быть максимально независимым от технологий, которые используются. Такой принцип разрешает мобильным операторам использовать частоты, на которые они купили лицензии, для любой технологии связи.

Государство также признает интернет универсальной услугой и обязуется обеспечивать к нему доступ в тех регионах, где сами операторы не смогли этого сделать.

Законом среди прочено предусмотрены штрафы за спам в размере от 1700 до 8500 грн, возможность покупать телеком-услуги не в "пакетах", а также право потребителя знать о минимальной и максимальной скорости фиксированного или мобильного интернета, за который платит абонент.

При этом закон сохраняет право получать телеком-услуги анонимно, а также не предоставляет госорганам права регулировать интернет-трафик. Однако Кабмину предоставляются полномочия устанавливать порядок временного ограничения услуг в районе проведения антитеррористической операции.