Кабмин предложил пересмотреть принцип работы Фонда регионального развития

Кабинет министров намерен направить в Верховную Раду законопроект с поправками в Бюджетный кодекс о "перезагрузке" Государственного фонда регионального развития.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства 30 сентября, передает БизнесЦензор.

По итогам заседания Кабинет министров Украины одобрил проект закона "О внесении изменений в статью 24 (1) Бюджетного кодекса Украины относительно повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития".

Шмыгаль отметил, что изменениями в Бюджетный кодекс предлагается выделять ресурсы на региональные стратегии с эффектом общин, а не локально поддерживать из госбюджета различные проекты без стратегий.

"Сейчас таких локальных проектов около 60%. Очень часто профинансированные из фонда программы они не соответствовали Государственной стратегии регионального развития, что приводило к распылению финансов и инфраструктурных "недостроев". Всем знакомо явление, когда школы, садики, больницы и масса других социальных объектов годами стоят недостроенными", - отметил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что новым законопроектом предусматривается распределение фонда на три части. Самая большая из них - 50%, которая будет финансировать исключительно проекты национального значения для реализации Государственной стратегии регионального развития до 2027 года.

"Это аэропорты, морские порты, мосты, модернизация железнодорожного сообщения и другие государственные и развитию инфраструктурные проекты. А также комплексные проекты по трансформации угольных регионов, проекты по трансформации производственных мощностей и так далее", - отметил Шмыгаль.

Для реализации региональных стратегий, по словам премьер-министра, будет оставаться 30%, в условиях финансирования проектов, направленных на социально-экономическое развитие.

"Еще 20% - направляться на развитие общин и реализацию локальных проектов: освещение, социальные объекты, оборудование для коммунальных предприятий и тому подобное. Что позволит поддержать все общины, в частности те, что создадутся после местных выборов и полноценно функционировать со следующего года", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, премьер-министр отметил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год заложена рекордная сумма на ГФРР - 9,4 млрд грн.

"Этот законопроект о том, чтобы эти средства способствовали развитию регионов, усиливали их состоятельность и конкуренцию", - отметил Шмыгаль.