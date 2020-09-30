Просроченная задолженность перед кредитными союзами выросла за полгода в 1,6 раза

Задолженность по просроченным кредитам, предоставленным кредитными союзами (КС), по итогам января-июня 2020 года составила 791,8 млн грн, что в 1,6 раза больше, чем на начало 2020 года (500 млн грн) и на 18,2% – чем по итогам первого квартала (669,6 млн грн).

Об этом сообщается в отчетности Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, за первое полугодие активы КС увеличились на 2,1% – до 2,57 млрд грн, а обязательства – на 9,1%, до 1,53 млрд грн.

Объем предоставленных КС кредитов за январь-июнь увеличился на 3,4% – до 2,28 млрд грн, а объем привлеченных депозитов вырос на 12,2% – до 1,36 млрд грн.

Паевой капитал кредитных союзов за первое полугодие снизился на 16,3% – до 291,5 млн грн, а резервный вырос на 5,1% - до 558,6 млн грн. В целом капитал КС за этот период сократился на 6,5% – до 1,02 млрд грн.

Нацбанк указал, что число зарегистрированных КС за второй квартал сократилось с 335 до 328.

В отчете уточняется, что статистика по КС на начало 2020 года и конец первого полугодия основываются на отчетности, поданной в НБУ, а на конец первого квартала – на данных Нацкомфинуслуг.

Как сообщалось, согласно закону от 12 сентября 2019 года №79-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (о сплите), НБУ с 1 июля стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.