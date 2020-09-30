Рада вернула выдачу "пакета малыша" при рождении ребенка

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3006а во втором чтении проголосовали 264 народных депутата.

Законом виды государственной помощи семьям с детьми дополнены "пакетом малыша" в виде единоразовой помощи, которая выдается в роддоме при рождении ребенка в натуральном виде.

Согласно закону, стоимость "пакета малыша" составляет не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи.

При этом до 31 декабря 2020 года закупка товаров для комплектования одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" будет осуществляться через Управление Организации Объединенных Наций в порядке, установленном Кабинетом министров.

Законом также уточнен перечень получателей помощи "пакет малыша" в случае отсутствия родителей, а также предоставлена ​​возможность получателям помощи по их желанию с 1 июля 2021 года получать выплату денежной компенсации вместо натуральной формы такой помощи.

Как сообщалось, в июле Кабинет министров своим постановлением заменил так называемые "бэби-боксы" денежными выплатами в 5 тыс. грн путем получения социальной карты в "Приватбанке" со специальным режимом использования.

Такое решение было принято после того, как Минсоцполитики не смогло провести тендер на закупку "Пакетов малыша".

Напомним, программу одноразовой помощи "Пакет малыша" при рождении ребенка Кабмин запустил летом 2019 года.

Министерство социальной политики определило детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до 5 тысяч гривен для комплектования

Согласно утвержденному перечню, в набор входили, среди прочего, подгузники, влажные салфетки, пеленки, шапочки, боди, ползунки, носки, термометр, ножницы, одеяло, плед, матрас, полотенце, погремушка, крем, мыло-шампунь.