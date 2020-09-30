Кабмин продлил программу "теплых кредитов" с урезанным бюджетом

Кабинет министров на заседании в среду, 30 сентября, принял решение о продлении в 2021 году программы "теплых" кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает БизнесЦензор.

Программа направлена ​​на предоставление кредитов для жителей индивидуальных домов и предусматривает финансирование в 2021 году на сумму 150 млн грн, тогда как в бюджете на 2020 год изначально было предусмотрено 400 млн грн по этой программе.

Кроме того, граждане получат возможность привлекать "теплые кредиты" на приобретение электроаккумулирущих систем (систем накопления энергии), оборудование для подзарядки электротранспорта и интеллектуальных счетчиков электроэнергии.

По данным Минэнерго, за шесть лет работы программы около 850 тыс. семей стали участниками "теплых кредитов", инвестировали в энергоэффективность почти 9 млрд грн. При этом получено возмещение из государственного бюджета на сумму 3,2 млрд грн. По оценкам экспертов, энергосберегающие меры позволяют экономить 20-40% на коммунальных платежках.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец признала, что в поданном Кабмином на рассмотрение парламента проекте госбюджета на 2021 год не предусмотрены средства для продолжения программы "теплых кредитов".

По словам и.о. министра, соответствующая статья расходов будет предусмотрена в ходе доработки документа в Верховной Раде.

Однако затем глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что отсутствие средств на энергоэффективные мероприятия в проекте бюджета на 2021 год ставит под сомнение поддержку Украиной европейского "зеленого" соглашения.