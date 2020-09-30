МАУ закрыла представительства в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.

Об этом говорится в данных в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Причиной принятия такого решения набсоветом компании стало сокращение штата сотрудников МАУ, уменьшение расходов на представительства.

Как отмечается в сообщении, указанные представительства расположены по таким адресам: Туркменистан – город Ашхабад, проспект С. Туркменбаши, 73-А; Узбекистан – город Ташкент, улица Тараса Шевченко, 34; Беларусь – город Минск, улица Зибицкая, 2/5.

Как сообщалось, в июле вице-президент МАУ по коммерческой деятельности Сергей Фоменко заявлял, что авиакомпания может уволить до 40% персонала, который не связан с полетами.