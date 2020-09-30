Прибыль "Укргаздобычи" упала за полгода в 54 раза

По итогам первого полугодия 2020 года "Укргаздобыча" получила чистую прибыль в размере 301 млн грн, тогда как в первом полугодии 2019 года прибыль компании составляла 16,3 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Укргаздобычи", операционная прибыль по итогам первого полугодия составила 1,7 млрд грн, передает БизнесЦензор.

За этот же период компания инвестировала в развитие добычи украинского газа 6,9 млрд грн, перечислила 12,7 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней, а также направила 576 млн грн на противодействие пандемии коронавируса в Украине.

Отмечается, что ключевой фактор, который повлиял на финансовые результаты "Укргаздобычи" первом полугодии - это снижение средней цены реализации газа на 46% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Это привело к пропорциональному уменьшению чистого дохода от реализации продукции компании – с 44,6 млрд грн в первом полугодии 2019 года до 23,6 млрд грн в первом полугодии 2020 года.

Вместе с тем компания отмечает, что ей фактически удалось удержать добычу газа. В первоми полугодии 2020 года были подняты на поверхность 6,76 млрд кубометров газа, которые группа "Нафтогаз" поставила населению и ТКЭ. Отклонение от аналогичных показателей прошлого года составляет минус 0,8%.

"Такие результаты обеспечены за счет введения в эксплуатацию 24 скважин, а также проведения 347 операций колтюбинговых установками и 53 операций с ГРП. Кроме того, выполнено 62 операции по капитальному ремонту скважин", – сказано в сообщении.

В то же время на сроках реализации ряда новых производственных проектов сказалось снижение мобильности подрядных организаций и невозможность своевременного проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду в связи с пандемией коронавируса, а также вступление в силу закона о публичных закупках.

Как сообщалось, по итогам 2019 года чистая прибыль "Укргаздобычи" составила 19,05 млрд грн. В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".