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Прибыль "Укргаздобычи" упала за полгода в 54 раза

Прибыль

По итогам первого полугодия 2020 года "Укргаздобыча" получила чистую прибыль в размере 301 млн грн, тогда как в первом полугодии 2019 года прибыль компании составляла 16,3 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Укргаздобычи", операционная прибыль по итогам первого полугодия составила 1,7 млрд грн, передает БизнесЦензор.

За этот же период компания инвестировала в развитие добычи украинского газа 6,9 млрд грн, перечислила 12,7 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней, а также направила 576 млн грн на противодействие пандемии коронавируса в Украине.

Отмечается, что ключевой фактор, который повлиял на финансовые результаты "Укргаздобычи"  первом полугодии - это снижение средней цены реализации газа на 46% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Это привело к пропорциональному уменьшению чистого дохода от реализации продукции компании – с 44,6 млрд грн в первом полугодии 2019 года до 23,6 млрд грн в первом полугодии 2020 года.

Вместе с тем компания отмечает, что ей фактически удалось удержать добычу газа. В первоми полугодии 2020 года были подняты на поверхность 6,76 млрд кубометров газа, которые группа "Нафтогаз" поставила населению и ТКЭ. Отклонение от аналогичных показателей прошлого года составляет минус 0,8%.

"Такие результаты обеспечены за счет введения в эксплуатацию 24 скважин, а также проведения 347 операций колтюбинговых установками и 53 операций с ГРП. Кроме того, выполнено 62 операции по капитальному ремонту скважин", – сказано в сообщении.

В то же время на сроках реализации ряда новых производственных проектов сказалось снижение мобильности подрядных организаций и невозможность своевременного проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду в связи с пандемией коронавируса, а также вступление в силу закона о публичных закупках.

Как сообщалось, по итогам 2019 года чистая прибыль "Укргаздобычи" составила 19,05 млрд грн. В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Автор: 

прибуток (1823) Укргазвидобування (935)


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Топ коментарі
+11
Вот и Укргаздобыче "хуже не стало"...
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30.09.2020 19:53
+9
Нафтогаз збитковий,укргазвидобування,енергоатом,укрзалізниця ітд.ітд. В цікавий спосіб Зеленський з урядом піднімають українську економіку,що ж буде ще за пару років,га?
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30.09.2020 21:00
+5
Воровать стали в 54 раза больше
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01.10.2020 02:23
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Вот и Укргаздобыче "хуже не стало"...
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30.09.2020 19:53 Відповісти
"они просто пздят наши бабаки"
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01.10.2020 14:13 Відповісти
Нафтогаз збитковий,укргазвидобування,енергоатом,укрзалізниця ітд.ітд. В цікавий спосіб Зеленський з урядом піднімають українську економіку,що ж буде ще за пару років,га?
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30.09.2020 21:00 Відповісти
Да какая разница...
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01.10.2020 12:34 Відповісти
Везде пришёл ....ць
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01.10.2020 12:42 Відповісти
Воровать стали в 54 раза больше
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01.10.2020 02:23 Відповісти
это всё коронавирус тырит деньги в турборежиме
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01.10.2020 09:13 Відповісти
Ключевой фактор, который повлиял на финансовые результаты "Укргаздобычи" первом полугодии - это снижение средней цены реализации газа на 46% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Но в тоже время "компания инвестировала в развитие добычи украинского газа 6,9 млрд грн, перечислила 12,7 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней, а также направила 576 млн грн на противодействие пандемии коронавируса в Украине. Но, главная пандемия- это бюрократический аппарат государства Украины, который продолжает свою разрушительную деятельность "НЕ своевременного проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду, а также вступление в силу закона о публичных закупках"
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01.10.2020 09:24 Відповісти
Вот теперь мы видим реальную себестоимость добычи украинского газа!
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01.10.2020 09:54 Відповісти
Прибыль "Укргаздобычи" упала за полгода в 54 раза - Цензор.НЕТ 7212
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01.10.2020 12:36 Відповісти
Тарифи збільшать, бо маржа ще замала для зекоадіїв, часу все менше та менше, а треба встигнути набити кишені, тому УСІ тарифи полізуть вгору
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01.10.2020 17:01 Відповісти
ПСО отменили , а у Укргаздобычи с НАКом все равно убытки, это воистину мастерство... И каким образом барыги там наживались, что при них была прибыль и отчисления в бюджет?
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01.10.2020 17:29 Відповісти
Та шо ж такое, як пороблено )))))
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01.10.2020 10:14 Відповісти
Опять Порох ворует! БарИга проклятый! У НафтоГаза 11 лярдов украл, и тут не мелочью не побрезговал!!!
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01.10.2020 11:12 Відповісти
Ещё никогда Порошенко так не воровал как при Зеленском!!!
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01.10.2020 12:44 Відповісти
Прибыль "Укргаздобычи" упала за полгода в 54 раза - Цензор.НЕТ 542
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01.10.2020 17:31 Відповісти
Интересно девки пляшут...
Цена реализации упала в 2 раза, а прибыль - в 54 раза?!
Наперсточники!
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01.10.2020 11:49 Відповісти
та все добре, просто зрозуміли, що знов можна красти
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01.10.2020 12:07 Відповісти

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