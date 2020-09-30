Кабмин выделил 250 миллионов для увеличения тестирования на коронавирус

Кабинет министров выделил 252,9 млн грн на закупку лабораторного оборудования и расходников для тестирования на COVID-19.

Соответствующее решение правительство утвердило на заседании в среду, 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эти средства были перенаправлены с программы "Модернизация системы социальной поддержки населения" на программу "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Их направят на закупку термоциклеров для ПЦР диагностики в режиме реального времени, платформ для автоматической экстракции РНК, лабораторных морозильных камер, автоклавов с системой очищения воды, расходников и дозаторов.

Как сообщалось, в Украине за последние сутки по состоянию на утро 30 сентября обнаружено 4 027 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом.