Сбережения украинцев во втором квартале выросли на 1,9 миллиарда, – Госстат

Доходы населения Украины в апреле-июне 2020 года составили 867,5 млрд грн, расходы – 865,6 млрд грн, сбережения украинцев увеличились на 1,9 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, номинальные доходы населения за отчетный период сократились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во втором квартале сократились на 7,3%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 15 566 грн, что на 779 грн меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Расходы населения уменьшились на 6,9%.