Авиакомпания Windrose начнет летать из Киева в столицу Хорватии

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") с 4 октября начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Загреб из международного аэропорт "Борисполь".

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, открытие первого рейса Windrose в Загреб, выполняемого на самолете ATR-72-600 состоится 4 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям в обе стороны.

Windrose уже выполняет рейсы в курортные хорватские города Сплит и Дубровник.

Как сообщалось, Windrose с 5 октября начнет выполнять прямые рейсы Киев-Херсон.

ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.