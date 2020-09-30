Авиакомпания Windrose начнет летать из Киева в столицу Хорватии
Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") с 4 октября начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Загреб из международного аэропорт "Борисполь".
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, открытие первого рейса Windrose в Загреб, выполняемого на самолете ATR-72-600 состоится 4 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям в обе стороны.
Windrose уже выполняет рейсы в курортные хорватские города Сплит и Дубровник.
Как сообщалось, Windrose с 5 октября начнет выполнять прямые рейсы Киев-Херсон.
ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.
В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.
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