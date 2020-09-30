Кабмин повысил выплаты украинским полярникам в 2,5 раза

Кабинет министров на заседании в среду, 30 сентября, принял решение увеличить оплату труда полярников (суточные) в два с половиной раза – до около 54 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

И.о. министра обратил внимание на то, что с подобной суммы стартуют самые маленькие заработные платы матросов торгового флота, которые, по сравнению с полярными станциями, работают в менее суровых и более регламентированных условиях.

"То есть о "роскоши" речь не идет, но наконец оплату работы наших полярников можно будет назвать именно оплатой, а не "символическими выплатами по волонтерству". Конечно же, измененный объем выплат положительно отразится и на будущем размере пенсий – ведь на Ледяном континенте остается значительный кусок здоровья участников экспедиции, и в пожилом возрасте вопросы пенсионного обеспечения становится для полярников очень актуальным", – отметил Шкарлет.

В свою очередь директор Национального антарктического центра Евгений Дикий пояснил, что до принятия сегодняшнего решения оплата труда украинских полярников годами оставалась самой низкой среди всех трех государств престижного "Антарктического Клуба".

В министерстве уточнили, что действие постановления о повышении выплат будет распространяться и на действующий состав 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая сейчас несет полярную вахту на станции "Академик Вернадский", и на состав будущей 26-й УАЭ, набор которой пока только объявлен.