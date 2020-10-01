Суд ликвидировал бывший банк семьи Авакова

Хозсуд Донецкой области утвердил отчет ликвидатора ПАО "АКБ "Базис" и ликвидировал это юридическое лицо.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

ПАО "АКБ "Базис" было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Донецкой области в 2018 году.

Согласно судебным материалам, среди дебиторов банка были 165 человек, их общая задолженность – 195,1 млн грн.

По результатам аукционов ликвидатор продал имущество банкрота для ООО "ВЭР-ТАСС" и ООО "Гидроинвестбуд".

В 2012 году НБУ ввел временную администрацию в "Базис" и решил отозвать банковскую лицензию и отправил финучреждение на ликвидацию.

Это произошло на фоне конфликта тогдашней власти и нынешнего главы МВД Арсена Авакова, с семьей и партнерами которого связывали банк "Базис".

По данным НБУ, в 2012 году объем активов "Базис" составил 531 млн грн.

В конце 2015 году у ПАО "АКБ "Базис" сменились собственники. По данным НКЦБФР, на 31.12.2018 среди акционеров общества были ПВТФ "БИО-М" (73,17%) и Евгений Пилипенко (23,65%).