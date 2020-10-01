Токийская фондовая биржа остановила работу после сбоя
Токийская фондовая биржа после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня.
Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.
"Мы приостанавливаем торговлю всеми акциями до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены", — говорится в сообщении биржи.
Биржа не смогла открыться из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации, сообщила компания Japan Exchange Group, владеющей биржей. В связи с этим биржи в Нагое, Фукуоке и Саппоро также были вынуждены приостановить торги.
Работать в обычном режиме продолжила лишь биржа в Осаке, торговля фьючерсами на которой обрабатывается отдельной системой, передает агентство Kyodo.
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