БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
242 0

Токийская фондовая биржа остановила работу после сбоя

Токийская фондовая биржа остановила работу после сбоя

Токийская фондовая биржа после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"Мы приостанавливаем торговлю всеми акциями до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены", — говорится в сообщении биржи.

Биржа не смогла открыться из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации, сообщила компания Japan Exchange Group, владеющей биржей. В связи с этим биржи в Нагое, Фукуоке и Саппоро также были вынуждены приостановить торги.

Работать в обычном режиме продолжила лишь биржа в Осаке, торговля фьючерсами на которой обрабатывается отдельной системой, передает агентство Kyodo.

Токіо (9) фондовий ринок (282) Японія (540)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 